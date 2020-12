Last van je naam? Overweeg dan eens een nieuwe: ‘Het taboe moet eraf’

Mat Ras is de faamnaam van 2019: ‘Iedereen onthoudt hem’

29 oktober Mat Ras is vandaag door de luisteraars van De Coen en Sander Show uitgeroepen tot Faamnaam van het jaar. Achter hem eindigde Wil Naaijen op plek twee en Adriaan Bassie op drie. Mat Ras zelf is enthousiast over zijn verkiezing: ,,Ik vind het hartstikke leuk dat mijn collega mij heeft opgegeven.”