Laten we kappen met de gedachte dat elk protest een zinnig antwoord verdient

VIDEO OM eist in hoger beroep 10 jaar cel tegen Pakistaan die Wilders ‘naar de hel’ wilde sturen

28 januari Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep tien jaar cel geëist tegen een Pakistaan die heeft gedreigd Geert Wilders te vermoorden. De PVV-leider woonde de rechtszaak vanmorgen zelf bij. De Pakistaan werd in 2019 door de rechtbank ook al tot tien jaar cel veroordeeld, maar ging daartegen in beroep. Wilders en zijn belager zaten in de rechtbank op vijf meter afstand van elkaar. De verdachte zegt ‘te bidden’ voor Wilders.