Later op de dag sneeuwval met grote kans op overlast

code oranjeIn het zuiden van het land is het vanochtend op een aantal plekken opnieuw begonnen met sneeuwen. De buien trekken in de middag naar de rest van het land. Weerplaza geeft op dit moment al Code Oranje vanwege de verwachte overlast als gevolg van de sneeuwval. Er wordt op sommige plekken tot 15 centimeter sneeuw verwacht.

Tijdens de vroege ochtendspits was het rustiger dan normaal. Veel mensen zijn uit voorzorg thuisgebleven. Toch waren er al meerdere vertragingen en kwamen vooral de treinreizigers later in de ochtend regelmatig vast te staan.

Sneeuwbuien

Vanuit het zuiden trekken nu al langzaam de eerste (natte)sneeuwbuien over het land. Weerplaza verwacht vanmiddag en vanavond opnieuw forse sneeuwval in het land. Er is kans op een vers sneeuwdek van 5 tot 15 cm.