Laveloze vrachtwagenchauffeur dronk flessen port leeg tijdens het rijden: ‘Geen woorden voor’

Met zijn armen over elkaar en zijn ene been nonchalant op de andere gepositioneerd, vertelde G. de politierechter in de rechtbank in Dordrecht donderdag hoe hij volgens hemzelf zo stomdronken op het asfalt en vervolgens in het ziekenhuis belandde.



Het was 31 oktober 2019, zijn dienst als vrachtwagenchauffeur zat erop, hij was op weg naar huis. G. voelde rond 17.30 uur dat hij niet lekker werd. Alles draaide. ,,Toen ben ik gestopt en gaan drinken.”