Layan (13), Karam (12) en hun moeder moeten ‘terug’ naar Marokko, waar ze niemand kennen

De situatie is om moedeloos van te worden. Al ruim vijf jaar verkeren de kinderen Layan, Karam en moeder Hafsa in onzekerheid. ,,Iedereen in mijn klas woont in een huis, maar wij wonen nog steeds in een asielzoekerscentrum’’, zegt de 13-jarige Layan. ,,Ik wil het liefst in Nederland blijven. Hier heb ik mijn school en mijn vrienden.’’ Broertje Karam (12) vult aan. ,,Ik zit al drie jaar in Amersfoort op school en voetbal bij KVVA. Mijn vrienden en vriendinnen voelen als familie. Wij willen hier niet weg.’’