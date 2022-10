Leefomstandigheden asielzoekers moeten snel verbeteren, Staat krijgt geen uitstel

De advocaat van de Staat betoogde onder meer dat het niet mogelijk is om maximaal 55 alleenstaande, minderjarige asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen en deze opvang korter dan vijf dagen te laten duren. ,,Daar is gezien de huidige aantallen niet aan te voldoen.” Naast die eis werd aangevochten dat per direct geen kwetsbaren - waaronder gezinnen met baby’s - in de crisisnoodopvang geplaatst zouden mogen worden. Maar het hof waagde zich vandaag nog niet aan een inhoudelijke beoordeling hiervan.

De rechtbank oordeelde eerder deze maand, in een zaak die door VluchtelingenWerk was aangespannen, dat de Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet voldoen aan de Europese normen voor menswaardige opvang. Sommige kwesties moesten per direct of binnen een paar weken verbeterd worden, vond de rechtbank. In afwachting van het hoger beroep wilde de Staat nu uitstel van het uitvoeren van een aantal van deze verbeterpunten.

Kraakhelder vonnis

VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat het hof nu heeft geoordeeld dat de situatie zo urgent is, dat niet gewacht kan worden met oplossingen. ‘We doen andermaal een dringende oproep aan de overheid om met spoed uitvoering te geven aan het vonnis van de rechter.’

Eerder bepaalde de rechter onder andere dat de overheid geen kwetsbaren mensen meer in de crisisnoodopvang mag plaatsen, dat er met spoed een oplossing moet komen voor de situatie van alleenstaande minderjarigen in Ter Apel en dat aan kinderen speel voorzieningen en onderwijs geboden moet worden.

Dag in dag uit

Het zal ‘een enorme uitdaging’ worden om de opvang van asielzoekers te verbeteren, laat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) weten in een reactie. ,,Nu het uitstel niet is toegewezen, gaan we verder met het dag in dag uit keihard werken om de situatie in de asielopvang te verbeteren. Met een crisis in Syrië, de Russische inval in Oekraïne, een verhoogde asielinstroom en een tekort aan woningen in ons eigen land wordt het een enorme uitdaging.” Hij benadrukt wel dat de inhoudelijke behandeling in hoger beroep nog niet heeft plaatsgevonden. ,,Dat zal op korte termijn gebeuren.”

VluchtelingenWerk Nederland maakte vandaag de resultaten bekend van een ‘quickscan’, om te kijken hoe het met vluchtelingen in noodopvanglocaties gaat. Het antwoord: slecht. Vrouwen durven ‘s nachts nauwelijks naar de wc, ernstig zieken krijgen geen toegang tot medische zorg en kinderen moeten van de ene naar de andere opvang.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: