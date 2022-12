Leerlingen moeten nog steeds wennen aan Paarse Vrijdag: ‘Waarom is er geen heterodag?’

Jackpot van 142 miljoen valt in krantenwin­kel in België: in één klap heleboel miljonairs erbij

De grote Euromillions-pot van 142.897.164 euro is gevallen in een krantenwinkel in het Belgische Olmen. In totaal namen 160 klanten van winkel De Pershoek deel aan de groepsspeelpot. Met bijzonder financiële gevolgen voor hen.

