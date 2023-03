Leerlingen op deze school kunnen niet meer op Whatsapp en TikTok: ‘Heb nu minder onvoldoendes’

Sanderink en ex Van Egten vechten wéér over miljoenen, zelfs de rechter is de draad even kwijt

Het was weer eens zo ver: Gerard Sanderink, voorheen topman van Strukton en Centric, stond in de rechtbank in Den Haag tegenover zijn ex Brigitte van Egten. Over een rapport dat er wel was, of toch niet, over aantijgingen, smaad en laster. Aflevering nummer zoveel in een weinig beschaafd feuilleton.