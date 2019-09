Leerlingen rouwen massaal op school omgekomen Lieke (11): ‘Haar verlies raakt ons allemaal’

Op zijn school zijn na het tragische overlijden van de brugklasleerling uit Millingen op beide schoollocaties in Lent herdenkingsplekken ingericht. ,,Hier kunnen leerlingen hun emoties de vrije loop laten. We hebben in klaslokalen hoeken ingericht waar leerlingen kaartjes en briefjes schrijven, kaarsjes opsteken en/of een tekening maken”, aldus de rector.

Oude basisschoolklas

Lieke werd dinsdag terwijl ze naar huis fietste geschept door een auto die door nog onbekende redenen op het vrijliggende fietspad terecht was gekomen. Op het Citadel College had ze alleen les in het gebouw aan de Grifdijk. ,,Maar op de andere leslocatie, aan de Dijkstraat, zit een deel van haar oude basisschoolklas. Als je 8 jaar bij haar in de klas hebt gezeten, moet je net zo goed de ruimte krijgen om iets te doen met je gevoel.”

Op school heerste volgens de rector de hele dag een bedrukte stemming. ,,Om het verdriet te delen hielden leerlingen elkaar vast en huilden ze met elkaar. De sfeer is bedrukt, en ook rustig. Herinneringen worden aan Lieke opgehaald.”

‘Verlies raakt ons allemaal’

De brugklas waar de Millingse in zat, kreeg woensdag een apart programma aangeboden. Mentoren en het schoolzorgteam waren er voor ondersteuning. Het zorgteam was ook paraat voor andere leerlingen die daar behoefte aan hadden. ,,En docenten van alle klassen hebben vanochtend bij aanvang van hun lessen stilgestaan bij het overlijden. Ook bijvoorbeeld de 6 vwo-klassen. Niet iedereen kent haar even goed, maar haar verlies raakt ons allemaal.”

Docenten hebben volgens Middendorp verteld wat bij de school bekend is wat er is gebeurd. ,,Daarna was er ruimte voor de leerlingen om te vertellen. Vaak gaat dat over eigen verlies en wat ze zelf hebben meegemaakt of hun ouders hebben meegemaakt. Op een gegeven moment vinden de kinderen het ook fijn om gewoon weer aan de slag te gaan.”

‘Monumentjes’