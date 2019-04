Leerlingen VMBO Maastricht houden hart vast voor examens

Lastig debat: wel of geen kernwapens

19 april Kerngrootmachten VS en Rusland hebben samen 90 procent van de atoombommen ter wereld in bezit. Het Nederlandse devies rond kernwapens is altijd geweest: niet eenzijdig stoppen. Ook nu ons land de wapens van het continent wil verbannen, is dat de voorwaarde. En de enige kans van slagen.