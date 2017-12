Leeuw bijt leeuwin dood in Burgers Zoo

De mannetjesleeuw is in de dierentuin geboren. Een paar jaar geleden zijn er vrouwtjes bij gekomen. ,,We waren nog in de opbouwfase van de groep, het wijfje dat gedood is was de laagste in de orde. Maar niets wees erop dat dit zou gebeuren’’, zegt Schoo. ,,Het gebeurt wel vaker dat leeuwen met elkaar vechten, en dat kan er soms heftig aan toe gaan. Mogelijk is het dier op vitale delen geraakt. Maar dat weten we niet precies. We kunnen nu nog niet bij dode dier komen in het leeuwenverblijf omdat het mannetje daar nog is.’’