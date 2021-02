Leeuwen uit Artis toch niet naar Frankrijk

,,Helaas blijkt het verblijf, ondanks eerdere informatie en afspraken, niet beschikbaar”, zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius. ,,Het Franse park heeft hiervoor excuses aangeboden. Desondanks zijn we verbijsterd hierover, we moeten ons nu opnieuw op de toekomst van de leeuwen beraden.”

Artis maakte vorige week bekend dat de dierentuin afscheid moet nemen van de drie leeuwen - twee leeuwinnen en een mannelijke leeuw - omdat er vanwege de coronacrisis geen geld is om een nieuw leeuwenverblijf te bouwen. Een nieuw verblijf zou vier miljoen euro kosten.

De dieren zouden half februari verhuizen. Wat er nu met ze gaat gebeuren, is nog niet bekend. ,,We zijn nog niet eens van de schrik bekomen”, aldus Sutorius. Volgens hem is de interesse vanuit andere dierentuinen in Europa zeer beperkt. ,,Feit blijft dat onze financiële situatie onverminderd zorgelijk is.” De komende vijf jaar komt de dierentuin meer dan 20 miljoen euro tekort voor noodzakelijk onderhoud en investeringen in bijvoorbeeld aanpassingen van dierverblijven.

‘Triest verblijf’

Directeur Rembrandt Sutorius noemde het vertrek van de leeuwen vorige week een ‘superpijnlijke beslissing’. Er zitten al leeuwen in de diergaarde sinds 1839. ,,Maar het betekent wat mij betreft niet dat we nooit meer leeuwen zullen hebben”, zei hij daarbij.



Verschillende dierenorganisaties vonden dat Artis zijn drie leeuwen naar betere huisvesting in Zuid-Frankrijk moet laten vertrekken en daarna geen nieuwe leeuwen meer in huis moet halen. Onder meer Comité Dierennoodhulp, Diervriendelijk Nederland en Animal Earth stuurden een brandbrief naar de commissie Bouwen en Wonen van de Amsterdamse gemeenteraad. Ze roepen op de omstandigheden van de dieren te verbeteren en niet, zodra het budget er is, nieuwe leeuwen in huis te halen.

Het huidige leeuwenverblijf in Artis is volgens de briefschrijvers ‘een triest verblijf, een stukje zand met wat rotsstenen en een binnenverblijf. Sinds 1927 heeft Artis de kans gehad het verblijf te verbeteren zodat de leeuwen hun gedrag natuurlijker kunnen uiten, maar klaarblijkelijk lag de prioriteit in bijna een eeuw tijd telkens net even ergens anders.’ Een verhuizing betekende volgens hen dan ook een verbetering voor de leeuwen.

Bezoekers

De Amsterdamse dierentuin meldde vorige week ook dat het de komende vijf jaar meer dan 20 miljoen euro tekortkomt voor noodzakelijk onderhoud en investeringen, zoals dus het aanpassen van het leeuwenverblijf. Het bezoekersaantal was in 2020 de helft van een jaar daarvoor. Dit jaar is de dierentuin vanwege de coronacrisis nog helemaal niet open geweest en het is nog niet bekend wanneer er weer bezoekers mogen komen. Het draaiende houden van de dierentuin kost dagelijks 60.000 euro. Eerder kondigde Artis aan noodgedwongen twintig tot veertig banen te schrappen.

De dierentuin is een actie gestart om wat meer inkomsten te genereren en aandacht te vragen voor de penibele financiële situatie. De campagne #vergeetArtisniet moet mensen ertoe bewegen om geld te doneren aan de dierentuin en hun mooiste herinnering aan het park te delen.