Leeuwinnen leven na upgrade in luxe toe naar WK-finale

Waar ze voor de eerste groepswedstrijd in Le Havre nog in een betonblok naast het station overnachtten, hebben de Leeuwinnen voor de finale in Lyon een flinke upgrade gehad. De laatste nacht voor de loeispannende wedstrijd van hun leven brengen ze door in ‘Lyon Métropole’, een fors hotel annex congrescentrum met spa, fitnessroom, fonkelend buitenzwembad en, o ja, forse prijzen: een colaatje kost er 6 euro.

In het hotel is, zo rond het middaguur, op het eerste gezicht weinig van Oranjekoorts te merken. Op het terras dat uitkijkt op het uit de kluiten gewassen zwembad, zwarte loungestoelen en begroeide heuvels zitten Fransen –vooral Fransen- relaxt te keuvelen tijdens een uitgebreide zaterdaglunch met witte wijn, vis en entrecôte. Geen oranjepruik of overall te bekennen, waarschijnlijk ook omdat het hotel ver buiten het centrum ligt.

Bij nadere inspectie zitten er toch twee fans en wel van -huh?- Noorse afkomst: Matilda Johnsen (19) en vader Lars (56). Ja, Matilda, Noors of niet, is vóór Oranje. ,,Ik ben een echte liefhebber van vrouwenvoetbal en vind Nederland al een tijdje echt goed. Mijn favoriet: Dominique Bloodworth. Ze is een soort vrouwelijke Virgil van Dijk, vind je niet?’’ Matilda die volgend jaar in Amsterdam ‘business’ gaat studeren, komt uit een echte voetbalfamilie: haar opa, Ragnar Johnsen speelde als middenvelder voor het nationale Noorse elftal.

De twee hebben tijdens hun verblijf van een week in het hotel één keer een glimp van de Nederlandse spelers opgevangen maar hopen op een handtekeningmoment. Matilda: ,,Maar de Nederlandse spelers hebben hun eigen eetzaal, dus het is moeilijk ze zomaar tegen te komen.’’ Lars, hoopvol: ,,Misschien gaan ze nog een keer zwemmen? Dat zou fantastisch zijn.’’ Die kans is echter klein: de Leeuwinnen worden niet geacht tijdens het toernooi met andere gasten te mixen. Lars, nog steeds hoopvol: ,,Misschien gaan ze ná de finale zwemmen?’’

