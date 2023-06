Leger wapent zich met nieuwe eenheid beter tegen drones

Vorig jaar werd de komst van de eenheid al in de Defensienota aangekondigd, maar de oorlog in Oekraïne onderstreept nog eens dat belang, vindt Kuijpers. ,,Natuurlijk weten we wat de technische mogelijkheden zijn van de luchtwapens die in deze oorlog worden ingezet, maar we zien nu combinaties van aanvallen die we nog niet eerder hebben gezien. We zien ballistische raketten die hoog en hard gaan, drones die uit alle richtingen komen, maar vooral langzaam vliegen. Je kunt geen dreiging links laten liggen, want dan krijg je dat om de oren.”