Leider boerenprotest haalt fel uit naar politiek in aanloop naar actiedag: ‘Den Haag op het hakblok!’

Voorzitter Mark van den Oever van de radicale Farmers Defence Force (FDF) slaat op Valentijnsdag wederom oorlogstaal uit in de richting van de regering. In de aanloop naar acties op 19 februari lanceerde hij vandaag een pamflet op chatsites van FDF waarin hij excuses eist van Landbouwminister Carola Schouten. Ook dreigt hij dat Den Haag ‘op het hakblok’ gaat. Vanavond beslist de FDF hoe de acties eruit gaan zien.

Van den Oever legt in het pamflet uit dat 19 februari als datum is gekozen is omdat het Mesdagfonds donderdagmiddag 20 februari komt met doorrekeningen van RIVM-cijfers. Binnen het Landbouw Collectief (waartoe ook FDF behoort) is volgens Van den Oever afgesproken dat FDF geen actie voert om die cijfers niet te laten ondersneeuwen in de media-aandacht.

Van den Oever wil met de actie op 19 februari de stikstofdiscussie beïnvloeden die op donderdagmorgen al plaatsvindt in de Tweede Kamer.

Excuses

Verder eist hij in het nieuwste pamflet excuses van Landbouwminister Schouten die hij verwijt dat zij niets heeft gedaan met de plannen van het Landbouw Collectief. Ook stelt Van den Oever dat cirkels rond natuurgebieden groter worden waardoor meer boerenbedrijven moeten worden leeg geruimd en dat boerenbedrijven daardoor minder waard worden.

Daarnaast wil hij meer compensatie voor nertsenhouders, worden gewasbeschermingsmiddelen in Nederland volgens hem onnodig verboden, moet de bemestingsnorm voor fosfaat worden versoepeld, is het stikstofbeleid naar zijn mening gebaseerd op onzin en wil hij een beter verdienmodel voor boeren.

Strijders

,, De politiek moet z’n verantwoordelijkheid nemen voor de boeren, net als in de Provincie Brabant’’, waarschuwt hij verkapt. In Brabant brak het Brabantse CDA na druk van FDF met het provinciebestuur. Het CDA kon naar eigen zeggen de plannen van de Provincie ten aanzien van de agrarische sector niet verder steunen.

Hoe Van den Oever de landelijke politiek in eenzelfde richting denkt te bewegen, laat hij vooralsnog in het midden in zijn oproep: ,,Daar hebben we een idee over. En daar hebben we jullie voor nodig! Strijders, we hebben jullie nog nooit zonder reden gevraagd om op de trekker te stappen om met ons te demonstreren.’’

Mark van den Oever van Farmers Defence Force voorafgaand aan de bijeenkomst van het Landbouw Collectief op 5 februari. Eerder op de dag werden de gesprekken tussen het collectief en het kabinet tijdelijk opgeschort vanwege zijn harde taal.

‘Op het hakblok!’

Van den Oever, die verder stelt dat FDF een grote organisatie met invloed wil worden, kondigt de strijd aan op 19 februari. ,,Wij laten Den Haag trillen op haar grondvesten! En zijn ze bang? Ja, het gaat ze dun door de broek! We hebben het eerder gedaan in Den Bosch. Nu gaat Den Haag op het hakblok!’’

Op 5 februari maakte FDF nog excuses nadat zijn oorlogstaal verkeerd viel bij Schouten en premier Rutte, die toen het overleg met het Landbouw Collectief afbraken. De dreigende taal van FDF zorgde vervolgens voor verdeeldheid onder de boeren.

Ophef

FDF-bestuurslid Sieta van Keimpema laat weten dat de taal in het recente pamflet door iedereen binnen FDF wordt gesteund. ,,De boeren hebben namelijk het gevoel dat hún hoofd op het hakblok ligt. De toekomst van onze sector staat op het spel, boerengezinnen zijn bang.’’

Dat rechtvaardigt harde taal, volgens haar. ,,Tot nu toe hebben we met nette acties nul resultaat geboekt. De onverschilligheid van de overheid zorgt bij ons nu voor de ophef. De Tweede Kamer discussieert op 20 februari ‘s morgen al over stikstofmaatregelen en -cijfers, terwijl er ‘s middags nog belangrijke cijfers naar buiten worden gebracht door het Mesdagfonds.’’

Trekkers weer optrommelen

Van Keimpema bestrijdt dat de verdeeldheid onder de boeren toeneemt door optredens van Van den Oever. ,,Hij verwoordt de wanhoop, onrust en stress van boerengezinnen die het gevoel hebben dat het stikstofbeleid ons wordt opgelegd. Hoe kunnen volksvertegenwoordigers over cijfers praten die niet volledig zijn? We worden niet serieus genomen.’’