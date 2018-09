Leidse studenten moeten op het matje komen voor Hitlergroet

,,Toen we via via het bericht kregen dat dit erop te zien was, is de foto direct verwijderd'', stelt Victor Koppelmans, hoofd communicatie van de faculteit Governance and Global Affairs, tegenover Mare.



,,Maar er staan 240 mensen op die foto. Je moet erg inzoomen wil je het zien. Het is ook de vraag of ze daadwerkelijk de Hitlergroet brengen, dat wordt nu uitgezocht.''



Koppelmans was 'verbaasd' toen hij de foto goed bekeek. ,,Het is zeer onwenselijk als dit de bedoeling van de studenten was. Je bent een redelijke sukkel door dit te doen, want het is zo te achterhalen wie je bent. Dan heb je niet bedacht wat de impact van de grap kan zijn.''