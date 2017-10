‘Lekker druk’ in pretpark; wachttijd tot 50 minuten

Door het stralende najaarsweer lopen de pretparken behoorlijk vol: veel gezinnen met herfstvakantie kiezen voor een uitje naar achtbanen, draaimolens en spookhuizen. De parken zelf hebben het over ‘een lekkere drukte’. Femke van Es van de Efteling: ,,Het is zeker niet té druk. Omdat het weer zo goed is, verspreidt het bezoek zich mooi over het park.''

De gemiddelde wachttijd bij de Efteling - vanouds ’s lands grootste attractiepark - is volgens Van Es zo’n 30 minuten. Alleen de wachttijd voor Symbolica/Paleis der Fantasie, de nieuwe overdekte familieattractie, is gemiddeld langer: zo’n 50 minuten. ,,Die is pas 1 juli opengegaan en veel mensen hebben tot de herfstvakantie gewacht om hem te zien.’’ Om iedereen tegemoet te komen, blijft het park in Kaatsheuvel vandaag een half uurtje langer open: tot 18.30 uur.

Quote We merken direct dat het mooie weer een rol speelt Robbert Tigchelaar, Duinrell

In Duinrell in Wassenaar is het volgens woordvoerder Robbert Tigchelaar zeker drukker dan op een vergelijkbare dag. ,,We merken hier direct dat het mooie weer een rol speelt.’’ In Duinrell vallen de wachttijden volgens hem nog wel mee: gemiddeld een kwartier. ,,Maar voor Wild Wings, de populaire attractie met de vliegtuigjes, loopt het wel wat op.’’

Ook in Slagharen is het door het lekkere weer volgens woordvoerder Leonie Ruinemans drukker dan op een 'normale' oktoberdag. ,,Voor zo’n park als het onze maakt het weer natuurlijk wel wat uit: met zon trekken we altijd iets meer bezoekers.’’ Slagharen heeft speciaal voor de herfst- en winterperiode aan het einde van de dag de lichtjesparade ‘Miracle of Light’: lasers, vuurwerk, dansers en muziek.

De wachttijden in Slagharen zijn volgens Ruinemans niet gruwelijk lang: van gemiddeld 30 minuten tot zo’n drie kwartier voor de Gold Rush, de nieuwe achtbaan met drie lanceringen: twee vooruit en één achteruit.