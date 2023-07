Lekker kussen in de rups op de kermis: mij lijkt het heerlijk

Update Pech achter­volgt passagiers Corendon-vlucht CD221: gisteren keerde vliegtuig om, vandaag wéér vertraging

Passagiers die dinsdag met Corendon naar Gran Canaria dachten te vliegen, reizen pas deze woensdag naar het Canarische eiland. Na nog eens twee uur vertraging extra. En ze hadden al zo lang gewacht: gisteren moest het al opgestegen vliegtuig noodgedwongen terug naar Schiphol. De chaos die volgde, was groot. ,,Er was één balie open en na 2,5 uur in de rij werden heel veel mensen gewoon naar huis gestuurd.”