Lekker zonnetje, maar door snijdende wind voelt het wel koud aan

Na een koude en heldere nacht, gaat vandaag de zon schijnen. Prima weer voor een herfstwandeling door de kleurrijke bossen, maar door een straffe noordoostenwind voelt het volgens weeronline wel koud aan. Het wordt overdag zo'n 7 graden. Komende dagen neemt de bewolking toe en woensdag is kans op wat smeltende sneeuw. In de nachten komt het vaak tot vorst.

De dag start helder en koud met in het westen op de meeste plaatsen temperaturen net boven het vriespunt en in het binnenland temperaturen rond of net onder het vriespunt. Er waait een matige (noord)oostenwind en door de wind ligt de gevoelstemperatuur tussen -2 en -7 graden.

Vanmiddag wordt het maximaal 6 graden in het noordoosten tot 8 in Zeeland. Normaal is het met 8-10 graden een paar graden zachter. Op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag zonnig. In de tweede helft van de middag raakt het in het noordoosten wat bewolkt.

Vriespunt

Vanavond breiden wolkenvelden over ons land uit. In de heldere gebieden daalt de temperatuur snel naar het vriespunt. In de nacht is er vrij veel bewolking. De wolkenvelden remmen de afkoeling. De temperatuur ligt dan tussen 0 en +4 graden. Voor de bewolking uit kan het in het oosten en zuiden nog een paar graden vriezen, maar in de loop van de nacht stijgt de temperatuur boven het vriespunt uit.

Morgen trekken wolkenvelden over het land. Tussendoor zijn er zonnige momenten. Uit de bewolking kan een spat (mot)regen vallen. De Wadden maken kans op een bui. Het wordt 5 graden in de Limburgse heuvels en 8 aan zee. De noordoostenwind is matig in het binnenland en (vrij) krachtig in de kustprovincies. Daardoor voelt het guur aan en ligt de gevoelstemperatuur rond of iets boven het vriespunt.

Dinsdag wordt een koude herfstdag. De noordoostenwind wordt matig tot vrij krachtig. Op de Wadden waait het zelfs hard, windkracht 7. De bewolking overheerst en hier en daar valt een spat regen. Soms breekt de zon even door. Het wordt 4 à 5 graden, maar de wind maakt het ronduit waterkoud en veroorzaakt gevoelstemperaturen rond -2 graden. Vanaf de avond neemt de kans op een vlokje smeltende sneeuw toe.

Natte sneeuw