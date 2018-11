Lelystad ‘omarmt’ vandaag zijn hospitaal: ‘We laten het ziekenhuis niet in de kou staan’

De Lelystadse gemeenteraad is teleurgesteld dat een ‘volwaardig ziekenhuis’ met functies als spoedeisende hulp en acute verloskunde ‘niet of onvoldoende in de plannen zit’. ,,Ook in de samenleving is de teleurstelling hierover merkbaar.’’ Daarom wil de raad gezamenlijk in actie komen.



De manifestatie begint om 13.00 uur. Een aantal betrokkenen, onder wie burgemeester Ina Adema van Lelystad, houdt een toespraak.