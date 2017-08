Lelystad slaat plank mis met denigrerende straattaalfolder

In een poging de doelgroep te bereiken, dacht de gemeente Lelystad dat populaire straattaal wel zou kunnen helpen. Zo staat er op de voorkant ‘Netnix’, slaande op de situatie waarin de werkloze jongeren zitten. En de aanhef luidt: ‘Yo tjappie, alles chil!’ Maar tjappie betekent dom of lomp. Ook schreef de gemeente ‘de meesten van jouw leeftijdsgenoten een diploma in the pocket’ ....‘en daarmee hebben ze money at the bank voor een telly, scooter of een wagen. Kijk dat is pas chill, dat wil jij toch ook?’