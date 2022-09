Lenny (72) bouwde met de hand een drijvend middeleeuws kasteel: ‘Was ridder in vorig leven’

Margaretha (51) liet man en zoons 4 maanden achter voor bijzondere pelgrims­tocht: ‘Heb leren loslaten’

Ze liet haar man en twee puberzoons achter en wandelde in haar eentje in vier maanden vanuit Utrecht naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Dat de 2600 kilometer lange tocht haar leven op z’n kop zou zetten, dat had Margaretha Broersma (51) nooit gedacht. Nu gunt ze anderen háár geluk.

4 september