Lente begint op sommige plekken met winterse buien

video Zeearenden bouwen na storm Corrie nieuw nest van 900 kilo in Oostvaar­ders­plas­sen

Het zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen is begonnen met de bouw van een nieuw nest. Zeearenden keren steeds terug op hun oude nest, maar dat waaide tijdens storm Corrie eind januari uit de boom. Een nest van zeearenden is ongeveer 2 bij 2 meter groot en weegt zo’n 900 kilo.

18 maart