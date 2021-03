Lenteweer in aantocht: komende week zelfs 22 graden mogelijk

VideoEr is zacht lenteweer in aantocht. Komende dagen worden we getrakteerd op zon en temperaturen die oplopen tot maar liefst 22 graden. ,,De eerste twintigers van het jaar”, aldus meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza opgetogen.

Morgen maakt de temperatuur een sprong. Het wordt dan tussen de 15 en 20 graden en vrij zonnig. Dinsdag en woensdag levert dat in een groot deel van het land een temperatuur van 20 graden op. In het zuiden en oosten kan het zelfs nog warmer worden en is lokaal 22 graden niet uitgesloten.

Donderdag krijgen we met een tweede temperatuursprong te maken. ,,Alleen nu van zacht naar koel", legt Klaassen uit. ,,In de nacht van woensdag op donderdag komt er een noord tot noordoostelijke stroming op gang. Hierdoor wordt koudere lucht vanaf de Noordzee aangevoerd en dat heeft consequenties voor de temperatuur.”



Donderdag wordt het niet veel warmer dan 10 tot 15 graden. Alleen in het zuidoosten houdt de zachte lucht waarschijnlijk wat langer stand en kan het nog 15 tot 20 graden worden. Vrijdag is de warme lucht het land uit en wordt het nog maximaal 10 graden. Het blijft ondanks meer bewolking wel overal droog en soms breekt de zon ook door.

Volledig scherm Dagjesmensen in het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. © ANP

Pasen

Met Pasen kan het weer nog alle kanten op. ,,Het zou mooi zijn als we dat weerbeeld ook in het paasweekend kunnen vasthouden, maar helaas zit dat er niet in”, stelt Klaassen. ,,Het kan warm zijn, maar het kan ook sneeuwen.”



Zaterdag blijft de temperatuur aanvankelijk aan de magere kant. Maxima komen in een groot deel van Nederland uit rond de 10 graden. In het zuiden kan het net iets zachter worden met 13 tot 15 graden. Het blijft zo goed als overal droog. Tijdens de paasdagen krabbelt de temperatuur iets op. Het is wisselend bewolkt en de kans op een enkele bui neemt toe. Op de meeste plaatsen verloopt Pasen droog.

