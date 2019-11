Leon van M. draait 15 jaar de cel in voor kofferbakmoord uit 2005

Briellenaar Leon van M. (42) draait vijftien jaar de cel in voor de moord op Caroline van Toledo (35). De vrouw uit Oostvoorne kwam in 2005 op gruwelijke wijze om het leven. Bij de familieleden vloeien tranen na de uitspraak.

Volgens de rechtbank is er sprake van het planmatig willen wissen van sporen. ‘Moord dus. Daar heeft u zich schuldig aan gemaakt meneer Van M.’, zei de rechter.

De getuigenverklaringen en de dna-sporen werden besproken in de rechtbank. De getuigenverklaringen, die volgens de advocaat van Van M. volledig onbetrouwbaar zijn, worden doorgenomen. De verklaring van een getuige dat Van M. destijds zou hebben gezegd: ‘Natuurlijk heb ik het gedaan. Maar laat ze het maar bewijzen’, wordt echter door de rechtbank als bewijs gezien. Ook de verklaringen van een vrouwelijke getuige, tegen wie de verdachte heeft gezegd dat ‘ze een moordenaar in huis heeft’, worden betrouwbaar geacht. Enkele andere verklaringen worden wel als onbetrouwbaar gezien, omdat ze te wisselend waren.

Het dna-bewijs komt van een stuk textiel waarmee de handen van het slachtoffer vastgebonden waren. Het bleek een deel van een stropdas: aan de binnenkant van de knoop werd dna van Van M. aangetroffen.

Van M. arriveerde vandaag veel later dan gepland in de rechtbank. Hij zou zich hebben verslapen. Hij stapte de hal van de rechtbank met een grote grijns binnen.

De man mocht zijn veroordeling in vrijheid afwachten. Het is nog niet duidelijk, mocht het vandaag tot een veroordeling komen, of Van M. meteen in hechtenis wordt genomen. Gezien de ernst van de zaak, is het denkbaar dat de rechtbank een bevel tot gevangenhouding zal uitvaardigen.

Inbraak

Van Toledo kwam in 2005 op gruwelijke wijze om het leven, nadat haar huis na een inbraak in brand was gestoken. De alleenstaande vrouw werd gekneveld in de kofferbak van haar auto gegooid en meegenomen naar een afgelegen gebied. Daar werd haar auto in brand gestoken en vond ze de dood.

Hoewel destijds een grootschalig onderzoek werd uitgevoerd, werd de geruchtmakende Oostvoornse kofferbakmoord een cold case. Leon van M. was als verdachte in beeld gekomen, maar justitie had onvoldoende hard bewijs tegen hem en hij werd in vrijheid gesteld. Totdat dankzij nieuwe onderzoekstechnieken alsnog dna-bewijs boven water kwam en een getuige zich na dertien jaar ineens bij de politie meldde.