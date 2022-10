‘Leonie’ (17) leent zich als lokaas voor pedo-jagende tieners: slachtoffers volledig in elkaar gemept

Waterpo­loër hoort pas 4,5 jaar (!) na vermeende mishande­ling zijn straf: ‘Dit is niet uit te leggen’

Een waterpolowedstrijd tussen Amersfoort en Barendrecht. Een Amersfoorter neemt een schot op doel, een tegenstander probeert hem te passeren. Er ontstaat een worsteling, de Amersfoorter krijgt een knie in zijn gezicht. Een ongeluk of bewuste actie? Dinsdag, pas 4,5 jaar later, zaten de twee spelers tegenover elkaar in de rechtszaal.

12 oktober