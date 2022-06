Leraar biologie in Amsterdam betrapt bij plegen fraude met examens

Schoolklas gestrand in Bologna: ‘KLM heeft niet eens hulp aangeboden’

Een Rotterdamse schoolklas is sinds vrijdag gestrand in de Italiaanse stad Bologna, nadat KLM dit pinksterweekend tientallen vluchten annuleerde. Tot overmaat van ramp strandde de ene na de andere poging om terug te keren naar Nederland. Bij leerlingen vloeien de tranen, ouders reageren gefrustreerd. ‘Wat ik enorm vervelend vind, is dat KLM geen enkele hulp heeft aangeboden.’

