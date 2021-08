Leraar op achterstandsschool krijgt twee jaar lang extra geld

Het gaat om gemiddeld 8 procent extra loon voor personeel op scholen die te maken hebben met veel ‘uitdagende’ leerlingen, maakt demissionair onderwijsminister Slob vandaag bekend. Zij lopen een extra groot risico op achterstanden, mede door de coronacrisis.

De bedragen zullen per schaal en trede verschillen en zijn bruto, maar gemiddeld krijgt een leraar op een basisschool 350 euro per maand extra en een schoolleider 490 euro. In het primair onderwijs komen 1058 van de 6660 vestigingen in aanmerking voor de beloning.

Hard nodig

In het voortgezet onderwijs krijgt een fulltime werkende docent er de komende twee jaar gemiddeld 430 euro per maand bruto bij en een schoolleider gemiddeld 600 euro. In het voortgezet onderwijs komen 259 van de 1450 vestigingen in aanmerking voor de zak geld voor het personeel.

Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) over de stap: ,,Scholen met veel uitdagende leerlingen hebben de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven.”

In totaal gaat het om zo’n 15 procent van alle schoolvestigingen. Zij worden de komende dagen geïnformeerd over de extra beloning. Het bedrag kan per vestiging verschillen, omdat dat mede afhankelijk is van het aantal leerlingen. Het deel van het onderwijspersoneel dat in de medezeggenschapsraad zit, moet instemmen met de toelage.

Het geld voor deze tweejarige beloning (375 miljoen euro) komt uit het Nationaal Programma Onderwijs ter aanpak van corona-achterstanden, waarin 8,5 miljard euro omgaat. De minister had de toelage liever via een cao-afspraak bij het onderwijs terecht laten komen, schrijft hij. De sociale partners gaven hem echter nul op het rekest. Daarom komt het geld nu via een ‘complexere’ route alsnog bij het personeel aan.

Wethouders van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam spraken eind juni de vrees uit dat vooral scholen in de randgemeenten van de coronagelden zullen profiteren. Met al dat geld voor mooie onderwijsprojecten zouden zij leraren wegtrekken bij scholen in achterstandswijken, die al een nijpend lerarentekort hebben.

Volledig scherm Juf Jessie van groep 7 zit nu nog in een leeg klaslokaal van basisschool Jeroen. Volgende week begint hun nieuwe schooljaar. © ANP