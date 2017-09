Leraar verdacht van ontucht met neefje (7) in de Efteling

De rechtbank laat de Eindhovenaar voorlopig vrij tot zijn zaak op 19 januari dient.

De procedurele zitting vanochtend werd een heftig juridisch-technisch gevecht tussen advocaat René van den Boom en officier Wichern. De pleiter zag fouten bij de eerdere verlengingen van het voorarrest: Daan V. zou te snel naar de gevangenis te zijn overgebracht, terwijl hij de eerste dagen in een politiecel moest zitten. Wichern wees erop dat zitten op het politiebureau veel zwaarder is dan in een gevangenis, waar de leefomstandigheden beter zijn. Daan was dus zeker niet in zijn belangen geschaad: ‘dit is de omgekeerde wereld’. De rechtbank zag geen vormfout, maar laat V. wel tijdelijk vrij, op voorwaarde dat hij zich psychisch laat onderzoeken en mogelijk alvast laat behandelen

'Daar zit niemand op te wachten'

Daarmee was het steekspel nog niet afgelopen, want ook over het misbruik van het neefje, tijdens een uitje naar de Efteling, kletterden de degens. In appberichten naar zijn partner zei V. dat hij het jongetje toen had betast terwijl het stond te plassen, en er gebeurde meer. Advocaat René van den Boom wees er meteen op dat berichtjes niet willen zeggen dat er echt iets is gebeurd. Meer bewijs is er volgens hem niet, want het jongetje zelf is niet verhoord. Blijft het openbaar ministerie bij de verdenking, dan zal het neefje ondervraagd moeten worden en ‘daar zit niemand op te wachten.’

Maar Wichern had verklaringen van de ouders en die waren volgens haar veelzeggend. Nu beweren dat het een grapje was, kan zo’n zware verdenking niet uitvlakken, vond ze. Appberichten nam ze zeker niet zo maar aan. In andere berichten zei Daan immers dat hij zijn geslacht ooit in een babymondje had gestopt. Daar zag ze niet genoeg bewijs voor.

Filmpje