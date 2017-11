Leraren zetten minister voor blok; meer geld of nieuwe staking

'Maag­ver­klei­ning was mijn beste keuze ooit'

18:00 Hij zei nooit ‘nee’ als de hapjesschaal langskwam, dat type levensgenieter was Martin Hamstra. Tot de weegschaal 153,7 kilo aantikte. Hij onderging een maagverkleining in ziekenhuis ZGT in Almelo. ,,De beste keuze die ik ooit heb gemaakt.’’