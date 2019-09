Lerarentekort krijgt effect op kinderen: ‘We hebben nu wel een juf, maar ze gaat toch weer weg’

Tot haar verdriet hoorde schooldirecteur Marijke van Amersfoort het een leerling zeggen: ,,We hebben nu wel een juf, maar ze gaat toch weer weg.” Het was een jongetje uit groep 5 dat de zoveelste invaller in zijn klas zag staan. Nu, twee jaar later, zit hij in groep 7 en heeft hij ‘een wereldmeester'. ,,Maar het eerste dat hij vroeg, was of de meester wel zou blijven. Kinderen zijn huiverig om een band aan te gaan met een leraar. Terwijl juist een goede relatie zo belangrijk is om tot leren te komen", zegt Van Amersfoort.



De onderwijskwaliteit staat zwaar onder druk. Dat blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs en deze krant onder drieduizend leraren, onderwijsondersteuners en schooldirecteuren van basis- en middelbare scholen. Door het lerarentekort ziet negentig procent van de respondenten dat het kennisniveau van kinderen op taal en rekenen daalt. Ook bij overige vakken ziet bijna zestig procent achteruitgang. De leerlingen scoren minder goed op toetsen, krijgen te weinig tijd om de lesstof onder de knie te krijgen en lijden onder de vele wisselende gezichten voor de klas als hun leerkracht uitvalt.