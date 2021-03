Les in kerken, kloosters en restaurants: ‘Leerlingen vergeten dit nooit meer’

Het begon half februari met een oproep van Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, in deze krant. De middelbare scholen wilden na de tweede lockdown zó graag open dat ze het prima vonden om uit te wijken naar externe locaties. Want: als alle leerlingen onderling 1,5 meter afstand moeten houden, is er in veel schoolgebouwen te weinig ruimte. Temeer omdat ook examenkandidaten, kwetsbare leerlingen en scholieren met praktijklessen in de klassen terecht moeten kunnen.