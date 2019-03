Let trekt broek uit en probeert conductrice te wurgen in trein naar Haarlem

Teruglezen Ook opkomst verkiezin­gen waterschap­pen stuk hoger, ‘gevaarlij­ke speech van Baudet’

22:06 Nederland heeft gestemd. De coalitie is zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Forum voor Democratie wint groots, behaalde de meeste stemmen en komt waarschijnlijk met 13 zetels in de senaat. De VVD werd tweede, met 12 zetels. Naar verwachting zullen maandag aanstaande alle stemmen geteld zijn. Lees hieronder ons liveblog terug over de dag na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.