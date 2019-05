Levensgevaarlijk: jongen gooit voorwerp tegen hoogspanningskabel bij Tubbergen

Verdachte van steekpar­tij bij Limburgse ggz-instelling blijft langer vast

11:23 Een 51-jarige psychiatrische patiënt die wordt verdacht van een steekpartij bij ggz-instelling Mondriaan in Maastricht blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Maastricht beslist.