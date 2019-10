‘Levensgevaarlijke Schotse straatvechters’ gezocht voor moord op Martin Kok

De politie is dringend op zoek naar vijf ‘levensgevaarlijke’ Schotse criminelen die betrokken zouden zijn bij de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in 2016. Volgens de politie gaat het om keiharde straatvechters, die regelmatig in Nederland verblijven. Bij de moord op Kok zou zijn samengewerkt met de bende rond Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland.

Martin Kok werd in 2016 doodgeschoten bij een seksclub in Laren. De politie maakte vanavond bij Opsporing Verzocht bekend dat hij op die avond een afspraak had met Cristopher Hughes. Deze Schot maakt deel uit van de bende rond de broers Gillespie. Hughes trad tijdens de afspraak op als vertegenwoordiger in versleutelde telefoons.

Lees ook Play Bende rond Taghi wordt verantwoordelijk gehouden voor deze reeks moorden en pogingen Lees meer

Terwijl hij met Kok over straat liep, rende een schutter op beide mannen af, die zijn wapen op de misdaadblogger richtte. Het wapen lijkt te weigeren. Kok heeft niks door, en ook Hughes reageert niet op het incident. Daaruit leidt de politie af dat hij op de hoogte was van het moordplan. Later die avond werd Kok, nog steeds in het bijzijn van Hughes, alsnog vermoord. Dat gebeurt op de parkeerplaats van seksclub Boccaccio in Laren.

De politie maakt vanavond bekend dat Hughes onderdeel is van een Schotse bende waarvan de leden regelmatig in Nederland verblijven. Ze zouden dan vooral rond Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven verblijven. De bende rond de broers Gillespie is ontstaan in Ruthersglen, een arme buitenwijk van Glasgow. ,,Ze zijn extreem gevaarlijk, keiharde straatvechters", meldde een woordvoerder van de politie in Opsporing Verzocht. ,,En ze lopen gewoon in Nederland rond, misschien. Ze hebben een heel kort lontje: als je tegen ze aanloopt in de kroeg, vinden ze dat al reden tot vechten. Dat kan dus iedereen overkomen.”

Naast James en Barry Gillespie worden ook Jordan Owen (een huurmoordenaar), James White (een vloeiend Spaans sprekende drugshandelaar) en Hughes gezocht door de politie. Ze hebben miljoenen verdiend aan wapenhandel en drugs, en zijn Schotlands meest gezochte criminelen. Tien jaar geleden zijn ze gevlucht naar de Algarve.

Volledig scherm Misdaadblogger Martin Kok. © anp

Martelingen

Vanuit daar zetten ze hun activiteiten voort. Ze zouden opdracht gegeven hebben tot ontvoeringen, martelingen en moorden. Op de drugsmarkten van Nederland, België, Frankrijk en Spanje zouden ze nog steeds aan de touwtjes trekken. En in de zaak-Kok zouden ze samengewerkt hebben met de bende rond Ridouan Taghi.