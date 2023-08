‘Levenslang’ volstaat niet meer in deze tijd

PodcastHet besef dat zelfs levenslanggestraften tegenwoordig weer op vrije voeten kunnen komen, is doorgedrongen in de maatschappij. ,,Het betekent dat nabestaanden dus nog 25 jaar met de gedachte leven dat de dader weer vrij kan komen,” zegt strafadvocaat Onno de Jong.

In de nieuwste aflevering van de podcast Crime de la Crime bespreken Peter Schouten en Onno de Jong waarom het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat tegen de levenslange gevangenisstraf van drievoudig moordenaar John S., de man die in 2022 een bloedbad aanrichtte op een zorgboerderij in Alblasserdam.

,,Het is ‘uniek en zeer bijzonder’ dat het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen een levenslange straf,” zegt Schouten. ,,Maar ook een signaal dat ‘levenslang’ kennelijk niet meer volstaat in het huidige tijdsgewricht”, aldus De Jong.

Crime de la Crime is de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Samen met journalist Charlene Heezen bespreken zij wekelijks spraakmakende zaken en juridische thema's die zij voorzien van hun expertise, ongezouten mening en een gevoel voor humor.

