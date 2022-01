Levenslang voor Iliass K. voor reeks moorden in Amsterdamse onderwereld

De 34-jarige Iliass K. heeft levenslang gekregen voor zijn rol in een reeks moorden die samenhangen met een conflict in de Amsterdamse onderwereld. De rechtbank acht bewezen dat hij betrokken was bij drie moorden.

De eerste moord is die op Alexander Gillis. Hij werd op 20 februari 2014 doodgeschoten in Zaandam. Dit gebeurde omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor een mislukte moordaanslag op crimineel Gwenette Martha.

Iliass K. is volgens de rechtbank daarnaast een van de medeplegers van de moord op Stefan Eggermont. Deze onschuldige huisvader werd in juli 2014 doodgeschoten in de Conradstraat in Amsterdam-Oost. Dit gebeurde nadat zijn moordenaar zich vergiste in het doelwit. ,,Verheugde me er echt op,” stuurde K. na afloop.

,,De fout van de schutter wordt door K. voor lief genomen,” aldus de rechtbank.

Overgelopen

De rechtbank acht daarnaast bewezen dat Iliass K. medepleger was van de moord op Massod Amin Hosseini. Volgens de rechtbank was Hosseini de schutter bij de moorden op Alexander Gillis en Stefan Eggermont. Omdat vermoed werd dat hij mogelijk was overgelopen naar het andere kamp moest hij dood.

Daarnaast heeft Iliass K. zich beziggehouden met het voorbereiden van de moord op de neef van Alexander Gillis. Dit omdat vermoed werd dat hij mogelijk wraak zou gaan nemen voor de moord op zijn familielid.

Medeverdachte Gökhan C. (31) kreeg 24 jaar en 8 maanden. De rechtbank acht bewezen dat hij een medepleger is van de moord op Alexander Gillis. Daarnaast is bewezen dat C. medeplichtig is geweest aan de moord op Massod Amin Hosseini en dat hij zich heeft beziggehouden met het voorbereiden van moord.

Hamza el H.

De 31-jarige Hamza el H., die zich bezighield met het spotten van vijanden van de criminele organisatie, kreeg 7 jaar. De rechtbank acht bewezen dat hij zich onder andere heeft beziggehouden met de voorbereiding van een moordaanslag op een neef van Alexander Gillis.

In het vonnis ging de rechtbank in op de verklaringen die Iliass K. heeft afgelegd. ,,K. heeft verklaringen pas afgelegd nadat er levenslang tegen hem geëist was,” aldus de rechtbank. ,,Niet uit te sluiten valt dat hij dit heeft gedaan om niet als enige een zware straf te krijgen. Zijn verklaringen kunnen wel degelijk de waarheid bevatten maar behoedzaamheid is geboden.”

De rechtbank sprak over een ‘duurzaam gestructureerd samenwerkingsverband’ binnen een criminele organisatie die zich ‘fulltime, 24 uur per dag’ met liquidaties bezighield.

Een aantal personen die worden beschouwd als sleutelspelers in die organisatie konden niet meer voor de rechter verschijnen. Gwenette Martha werd in 2014 geliquideerd in Amstelveen. Massod Amin Hosseini werd doodgeschoten in september. Najib ‘Ziggy’ Himmich is sinds het najaar van 2014 vermist. En Dennis ‘Demis’ Mongen stierf begin 2020 in een Spaanse gevangenis aan de gevolgen van een hartaanval.

Later woensdag volgen de vonnissen in de zaken van 6 overige verdachten.