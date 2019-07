Lexie (4) werd een ‘nieuw kind’ dankzij de nier van oma, familie benadrukt het belang van de nieuwe donorwet

,,En daar heb ik niet één nacht over hoeven slapen.”



Natuurlijk stortte hun wereld in toen bleek dat hun dochter Lexie van amper een jaar oud een ernstige nierziekte had. Ze waren boos, verdrietig en maakten zich grote zorgen over de toekomst.



,,Maar daar moet je niet in blijven hangen”, reageert Anne van de Water (31) uit Vught over die beginperiode. ,,Uiteindelijk zijn we er allemaal sterker uitgekomen en hebben geleerd vertrouwen te hebben in de medische wetenschap.”