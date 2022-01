Lezers delen herinneringen aan laatste Elfstedentocht: ‘Opgeven was simpelweg geen optie’

‘Wat herinnert u zich nog van de laatste Elfstedentocht, 25 jaar geleden?’ vroegen we dit najaar aan onze lezers. Het regende maandenlang reacties. Het lijkt wel of íedereen herinneringen heeft aan 4 januari 1997? Een bloemlezing.

Mijn overleden zoon reed mee

In 1991 emigreerden wij naar Curaçao, Geen idee of er ooit, na de tochten van 1985 en 1986, nog een derde rit voor mij zou komen. Toch heb ik in de tropen mijn schaatsconditie kunnen vasthouden.

Op skeelers was het zonder gevaar voor eigen leven mogelijk om op de weg naar Bullenbaai op een redelijk vlak stuk een heen en weertje te rijden van ongeveer 1,5 kilometer. Na anderhalf uur ploeteren had je dan het gevoel dat je aardig bezig was geweest.

Door een ongeval met een vliegtuig is onze zoon Jeroen op 5 februari 1996 in Amerika verongelukt. Eind december vlogen wij naar Nederland om de kerst met familie door te brengen. En toen trad de vorst in.

Wat mij vooral is bijgebleven van de tocht is het afzien. Franeker-Dokkum was een hel. Maar toen begon mijn zoon Jeroen in mijn gedachten mee te rijden. Een deel van mijn rouwverwerking heb ik toen doorgemaakt, besef ik nu. Ik ben ervan overtuigd dat ik door hem extra kracht heb gekregen. Samen haalden we Leeuwarden.



Martien Jacobs, Leusden