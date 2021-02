Lianne werd bestolen van fiets terwijl ze schaap hielp lammeren: ‘Was al een zware bevalling’

Terwijl de vrijwilligster tussen half elf en half twaalf in de schaapskooi aan het helpen was bij een bevalling, verdween de fiets, die met open slot tegen het hek stond. ,,Dom van me, natuurlijk. Ik had er in alle hectiek simpelweg geen rekening mee gehouden dat zoiets kon gebeuren.’’

Met de pasgeboren lammetjes gaat het goed. ,,Het was een tweeling. Ik moest het moederschaap er flink bij helpen.’’ Het is deze week spitsuur in de schaapskooi. ,,We zitten nu (zaterdagmiddag, BE) op 85 in totaal. En als ik het zo inschat, zijn we nu pas op de helft.’’