Libiërs gingen er met Nederlandse wapens voor bescherming ambassade vandoor

Libische militieEen geheime wapenzending van de Nederlandse regering is in het najaar van 2017 verdwenen en vrijwel zeker in handen gevallen van een Libische militie. Een pallet met handvuurwapens, munitie en communicatie-apparatuur werd buitgemaakt in de haven van Tripoli. Dit bevestigen goed ingevoerde bronnen.

Nederland heeft flink op tafel geslagen bij de Libiërs en vergeefs geprobeerd de wapens weer terug te krijgen. Het gaat om een aantal handvuurwapens van het type Glock 5 met bijbehorende munitie, dat door de Nederlandse krijgsmacht wordt gebruikt. Ook hypermoderne communicatieapparatuur ging verloren. Een hoge ambtenaar van de Verenigde Naties zegt dat hij deze opsomming van ‘bijzonderheden’ herkent.

Het wapentuig bevond zich in een container en was bestemd voor beveiligers van de Nederlandse diplomaten in de heropende ambassade. Een groep goed getrainde beveiligers van de Brigade Speciale Beveiligingen beschermde een twintigtal mensen, onder wie vijf diplomaten en lokale medewerkers.

Verslaggever Jan Hoedeman legt uit wat er eind 2017 met de geheime wapenzending van de Nederlandse regering is gebeurd.

Wapentuig

Gesteggel met de Libische Inlichtingendienst LIS leidde er in eerste instantie toe dat alleen materiaal uit de Nederlandse container aan de ambassade werd verstrekt dat niet werd beschouwd als wapentuig. Vechtende milities in de haven van Tripoli gooiden daarna roet in het eten, want toen de LIS wel zover was de pallet met wapens uit de container door te laten, bleek die tot verrassing van de Nederlanders leeg te zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er problemen waren met een container. ,,Het grootste deel van het verdwenen materiaal was na enkele maanden terug in Nederlandse handen. Een klein deel is niet terug en wordt als verloren beschouwd.’’ Uit veiligheidsoverwegingen zegt het ministerie niet waar het precies over gaat.

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / AFP

Verdwenen containers

Er wordt benadrukt vanuit het ministerie dat de veiligheidssituatie permanent wordt gemonitord. In Tripoli stelt BZ, is ‘het veiligheidsregime volledig intact gebleven’. Het vermiste materiaal ‘had nooit directe invloed’ op de veiligheid.

De wapenzending is in 2017 van te voren aangemeld bij de Verenigde Naties, omdat er in de regio een wapenembargo van kracht was. De gekaapte wapenzending door Libische milities is eveneens door Buitenlandse Zaken aangemeld bij de VN. Er verdwijnen vaker containers met wapens in Tripoli, zo miste er in 2015 een soortgelijke container voor de beveiligers van EU-diplomaten.

Lees onder de foto hoe minister Bert Koenders ruzie maakte met zijn Libische ambtgenoot als in het najaar van 2017 een wapentransport voor de Nederlandse ambassade in Tripoli wordt tegengehouden. Een pallet wapentuig ter bescherming van Nederlandse diplomaten verdwijnt tussen de rookpluimen van vechtende milities.

Volledig scherm Minister van buitenlandse zaken Bert Koenders ontmoet de coast guard van Libië op een Marine Basis bij Tripoli. © Hollandse Hoogte / ANP