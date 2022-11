Lichaam gevonden op strand Terschelling, mogelijk een van de vermisten na aanvaring

Op het strand aan de westkant van Terschelling is zondagmorgen een lichaam gevonden. De politie onderzoekt of het gaat om een van de twee vermisten van de aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi bij het eiland, vorige maand.

,,Wij kregen omstreeks 07.00 uur een melding over een overleden persoon nabij het Groene Strand op Terschelling. Collega's en ook de kustwacht rukten daarop uit naar de bewuste locatie. Onderzoek moet de identiteit van het slachtoffer uitwijzen. Daarbij kijken we zeker ook of het gaat om een van de twee vermisten van het vaarongeval op 21 oktober’’, zegt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland tegen deze site.

Op de bewuste vrijdag botsten bij het Schuitengat tussen Terschelling en Vlieland een snelboot en een watertaxi door nog onbekende oorzaak op elkaar. Twee opvarenden van de watertaxi kwamen om het leven. Het ging om de 46-jarige Egbert van der Veen uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden. Vier anderen raakten gewond. De 12-jarige Riemer van der Veen uit Sexbierum, zoon van een van de overledenen, werd als vermist opgegeven. Hetzelfde geldt voor de 49-jarige Gosé de Vries uit Tjalleberd.

Snelheid

De oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk. De twee schepen wilden elkaar in alle vroegte passeren in een smalle vaargeul. Ze hadden kort voor de aanvaring nog marifoon-contact over de manier waarop ze elkaar zouden passeren. Toch ging het mis. De watertaxi’s tussen Vlieland en Terschelling voeren de dagen voor de fatale aanvaring met de snelboot veel sneller dan is toegestaan, bleek uit openbare AIS-data. Dat zijn (online) scheepsdata waarin onder andere de positie en snelheid van een schip kan worden ingezien.

Op de Waddenzee geldt een maximum van 20 kilometer per uur voor boten tot 20 meter als ze tussen zonsondergang en zonsopkomst varen. Volgens de Leeuwarder Courant voer de 11,3 meter lange Stormloper ten tijde van het ongeluk, vlak na twee bochten, 28 kilometer per uur. Het grootste deel van de overtocht was dat 45 kilometer per uur. De snelboot De Tiger, die ruim 50 meter lang is, voer vlak voor de botsing 55 kilometer per uur.

De politie en kustwacht zochten dagenlang tevergeefs naar de twee vermisten. Daarbij werden boten, een search and rescue-helikopter, een vliegtuig en drones ingezet. De Landelijke Eenheid van de nationale politie beschouwde de zoektocht na vier dagen als een bergingsactie, ervan uitgaande dat de twee vermisten niet meer in leven waren. De politie sprak van een ingewikkelde zaak waarbij het zoeken was naar een speld in de hooiberg. Zo had het team te maken met eb en vloed, stromingen en andere factoren.

Voetbalvereniging

De voetbalvereniging waarvan vader en zoon van der Veen lid waren, stond eind oktober tijdens een emotionele herdenking stil bij respectievelijk de dood en vermissing van de twee. Ook een andere zoon en de moeder van het gezin spelen bij AVC Sexbierum.

Dezelfde dag vond op Terschelling de jaarlijkse herdenking voor zeelieden plaats. Ook die stond deze keer bijna volledig in het teken van de slachtoffers van de aanvaring de week ervoor. ,,Zeker de minuut stilte kent een extra beladen karakter”, zei Jan Berghuis van de organisatie van de herdenking tegen Omroep Friesland. ,,We kijken nu uit op de plek waar het allemaal plaatsgevonden heeft. Die korte afstand geeft de enorme impact aan die het heeft gehad op de gemeenschap.” De vlag, die normaal gesproken na de bijeenkomst weer in de top gehesen wordt, bleef deze keer halfstok hangen.

