'Lichaam Joey vrijgegeven'

,,Het rapport van de DNA-testen is maandag binnengekomen'', vertelt politiechef Oktay aan De Telegraaf. Het lichaam van Joey is dan ook vrijgegeven. Het consulaat in Ankara zorgt ervoor dat het stoffelijk overschot naar Nederland wordt gebracht.



Nog altijd staat niet vast waaraan Hoffmann is overleden. ,,Het zal nog een paar weken duren voor de doodsoorzaak vaststaat", zegt Oktay.



De jonge Haaksbergenaar was in juni met zijn twee dorpsgenoten Björn en Derya Breukers naar Silifke gereisd. Breukers wilde daar een nieuw leven beginnen en zou daar een huis gaan bouwen. Joey zou daarbij helpen en op 8 juli zou hij terugkeren. Hij is echter nooit in Nederland aangekomen.