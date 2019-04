Lichaam stuurman gevonden bij berging gezonken binnenvaartschip

Groep jongeren in Goor sloopt taxibus voor ogen van chauffeur

12:25 Een taxibus van de stichting Doors Wide Open uit het Overijsselse Goor is in de nacht van zaterdag op zondag voor de ogen van de chauffeur vernield. Beelden van het tafereel doen de ronde op videowebsite Dumpert. Eigenaar Seine Braakman is verbolgen over de actie en heeft de jongeren een dag later thuis opgezocht: „De ouders waren woedend.”