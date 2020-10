Lichaam van sinds 16 jaar vermiste Zeeuw gevonden in Frankrijk

Onlangs werd de Nederlandse politie door haar Franse collega’s over de dna-match geïnformeerd. De oudste zus van Kwist is door rechercheurs persoonlijk op de hoogte gesteld. Het dossier over de vindplaats van de stoffelijke resten is nog niet in Nederland, maar verdere details daaruit worden alleen met de familie gedeeld. De vermissing van Kwist is van de politiewebsite gehaald. ‘Deze vermissing is niet meer actueel’, staat daar nu te lezen.