Lichaam vermiste Anja Schaap aangetroffen in zee

updateHet lichaam van de vermiste Anja Schaap (33) uit Katwijk is boven de Waddeneilanden in zee aangetroffen. Dat meldt de politie. De vrouw verdween op 29 mei en was sindsdien vermist.

Volgens de politie heeft de bemanning van een Duits schip het stoffelijk overschot gisteren om 13.30 uur gevonden in de zee boven de Waddeneilanden. Waar precies, is niet bekendgemaakt. Omdat het lichaam voldeed aan het signalement van de Katwijkse Anja Schaap werd vandaag contact gelegd met het onderzoeksteam van de eenheid Den Haag. Daar valt de badplaats Katwijk onder.

Op basis van specifieke, niet nader gemelde, kenmerken bleek het volgens de politie inderdaad om haar te gaan. Sectie en verder politieonderzoek moeten uitwijzen wat er met Anja Schaap is gebeurd en hoe zij in het water terecht is gekomen. Haar familie is inmiddels op de hoogte gebracht. De nabestaanden geven aan dat zij graag rust willen om het verlies te kunnen verwerken.

Familieleden en vrienden hebben vanavond geschokt gereageerd op de vondst van Anja Schaap. Op sociale media betuigen ze hun steun en tonen ze medeleven. ,,Met groot verdriet deel ik dit bericht. Dank dat God ons gebed heeft gehoord. Dank aan al die mensen voor hulp en steun. Kostbaar al die liefde”, twittert haar zus Jacolien.

Kort na haar verdwijning bleek dat Schaap op de bewuste dag (29 mei) uren door Katwijk had gelopen. Dat is ook op beelden van bewakingscamera's te zien die gisteren werden getoond in het programma Opsporing Verzocht. Schaap had die avond afgesproken met een familielid in eetcafé In den Blauwen Bock in Katwijk. Op de beelden is te zien dat ze daar opgewekt binnenkwam. Iets voor 02.00 uur vertrok ze, waarna ze twee uur lang door het dorp liep. Rond 02.40 uur was ze te zien op camerabeelden bij een cafetaria aan de Melkweg. Ze wilde daar naar binnen, maar de zaak bleek al gesloten. In de buurt van dit cafetaria is twee dagen later haar tas gevonden.

Café

Volgens Erik Houtenbos, eigenaar van etablissement In den Blauwen Bock, had Anja Schaap het erg naar haar zin toen ze een deel van de middag en avond in het café was. ,,Haar gedrag was, zo heb ik begrepen van medewerkers, volstrekt normaal. En ze genoot”, vertelde hij vandaag aan deze site. Op dat moment was nog niet bekend dat ze is gevonden. Houtenbos benadrukte dat ze in geen geval onder invloed zijn zaak verliet. Dat ze op de door de politie getoonde camerabeelden moeilijk lijkt te lopen, is volgens de kroegbaas en de politie niet opvallend. Anja Schaap, zo stelt Houtenbos, liep wegens gezondheidsproblemen aan haar benen anders dan normaal. ,,Ze wandelde graag.”

Na haar vermissing gingen zeker honderd vrijwilligers in de duinen rondom Katwijk en in haar woonwijk Rijnsoever op zoek naar Anja. Dat leverde geen aanknopingspunten op. De politie heeft verder geen mededelingen gedaan over de vondst van Schaap en wat haar mogelijk is overkomen. Een familielid schreef kort na haar verdwijning dat ze mogelijk bij iemand in de auto stapte.

De politie sprak vanaf het begin van een ‘urgente vermissing’. Haar familie maakte zich grote zorgen. ,,Lieve Anja, weer een dag voorbij zonder dat we je hebben gevonden. Wat een hel is dit”, schreef een familielid op Facebook. ,,Het leven staat voor ons letterlijk op pauze.” Vrienden hielden er rekening mee dat Anja misschien ergens in het water is gevallen.