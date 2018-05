Lidl stopt met verkoop sigaretten in alle supermarkten in Nederland

Lidl Nederland gaat als eerste supermarkt stoppen met de verkoop van sigaretten. Uiterlijk in 2022 zijn de sigaretten in alle filialen van de supermarktketen in Nederland uit het schap. Volgens Lidl geeft zijn de verkoopcijfers van sigaretten de afgelopen jaren teruggelopen en is de verkoop niet meer rendabel.

De afgelopen jaren heeft Lidl diverse maatregelen genomen om de verkoop van sigaretten te ontmoedigen. Zo heeft Lidl in 2017 sigaretten in alle filialen uit het zicht geplaatst. Het stoppen van de sigarettenverkoop gaat in fases. In 2022 zal er in geen enkele Lidl in Nederland nog een sigaret te koop zijn. De afbouw duurt enkele jaren vanwege lopende contracten met leveranciers. Lidl verkoopt alleen sigaretten onder eigen merknamen.

Logische stap

,,De trend in Nederland gaat duidelijk richting rookvrij. Dat merken wij ook aan de kassa. Daarom is het voor ons een logische stap om de verkoop van sigaretten nu al gefaseerd af te bouwen'', aldus Marlijn Simons-Somhorst van Lidl Nederland.

Lidl heeft ruim 400 filialen in Nederland. Lidl is daarmee na Albert Heijn en Jumbo de grootste. In buitenlandse filialen van Lidl blijft de sigaret voorlopig nog wel te koop. ,,In Nederland is de antirookbeweging zo groot geworden. Dat merken we aan alles. De mensen, de klanten willen dit gewoon'', aldus Simons-Somhorst. Over de omzetdaling van de sigarettenverkoop doet Lidl geen uitspraken.

Bekend is wel dat sigaretten in veel supermarkten tot de best verkopende producten behoren. Of dat voor de eigen merksigaretten van Lidl ook geldt, is niet duidelijk.

Andere supermarkten

Ook bij de nóg grotere supermarktketens wordt nagedacht over de toekomst van tabak in het schap. Maar Albert Heijn en Jumbo lieten al eerder weten voorlopig nog niet te stoppen met de verkoop. Beide ketens willen een totaalaanbod van producten aan hun klanten leveren en willen geen klanten aan de concurrent verliezen door te stoppen met tabak. Voor Lidl is dat besluit iets makkelijker omdat zij alleen eigen merk verkoopt.