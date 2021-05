Liefde Amanda en Patrick bloeit op na moord op zussen: ‘Soms voelde ik me schuldig’

Isa (17) maakte schilderij van de overleden baby van Jan Dulles: ‘Hij vindt dat het sprekend lijkt’

28 mei Ze wilde gewoon iets liefs doen, de 17-jarige Isa van Gog uit Deurne. Omdat ze zo geraakt was door de dood van het dochtertje van 3JS-zanger Jan Dulles en zijn vrouw Caroline. Wat ze nooit had verwacht, gebeurde donderdag. Het schilderij dat ze maakte van baby Donna belandde in het nieuws. ,,Jan vindt dat het sprekend lijkt, zo’n mooi compliment.”