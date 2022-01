Liefde in de vaccinatiehal: Max (41) viel als een blok voor zijn prikster (en nu is hij op zoek naar haar)

Max, wat gebeurde er zaterdag? ,,Ik kwam aan in het prikhokje en trof een vriendelijke dame met rood, krullend haar in een staartje. Het was heel gezellig in de drie minuten dat ik daar zat. Ze moest lachen om mijn slechte grappen en ze liet haar naald vallen. Later bleef ik denken: dat was écht een leuk en vlot gesprek, ik zou haar nog wel eens willen zien. Zondagavond plaatste ik voor de grap een berichtje op Twitter met de vraag of er misschien een GGDaten-app bestaat, haha. Een leuk bericht tussen al het sombere nieuws van deze weken.’’

En een dag later ontplofte Twitter.

,,Nogal! Mijn zus plaatste een oproep met de boodschap dat ik deze leuke dame graag nog eens zou zien, maar dan zonder naalden in de buurt. Dat ging nogal viraal. Zelfs de GGD reageerde met een leuk bericht. Ze hopen dat de prikdame die oproep leest, want vanwege de privacy kunnen ze haar gegevens natuurlijk niet delen. Ik heb haar nog niet gevonden.’’



Ze heeft rood haar, maar hoe zag ze er verder uit?

,,Joh, het ging allemaal zo snel in die paar minuten, dat weet ik niet meer precies. Ik zat natuurlijk een kwartslag gedraaid en we droegen allebei mondkapjes. Haar leeftijd kan ik ook moeilijk schatten, dat kan tussen de 20 en de 40 zijn. Misschien leest ze mijn oproep en laat ze weten wie ze is, maar ik weet überhaupt natuurlijk niet of ze geïnteresseerd is. Als deze ontmoeting in een kroeg had plaatsgevonden, had ik zeker langer met haar willen praten. Ik zou graag eens met haar ergens een bak koffie drinken. We zien wel waar het op uitloopt.’’