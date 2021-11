Liefhebbers van sneakers opgelet: grootste sneakerbeurs van Europa gaat door in Rotterdam

Duizenden schoenenliefhebbers zullen opgelucht adem halen. De verkoopbeurs was voor het laatst in 2019 in Rotterdam. En dat streetwear ‘hot’ is, bleek afgelopen week wel met de gekte rond de verkoop van de ‘Rotterdam-Nike’. Honderden liefhebbers stonden 's nachts al in de rij.

Organisator Matthijs van der Meulen heeft 'm wel even geknepen, vertelt hij: ,,Met angst en beven hebben we vrijdag de persconferentie gevolgd. Maar gelukkig, we mogen, want we zijn een doorstroomevent. Wel moeten we werken met tijdsloten. Prima, want dat hebben we in september al gedaan in Amsterdam en dat is ons heel goed bevallen.’’

Volledig scherm Sneakerness trekt altijd veel liefhebbers en verzamelaars die zo een paar duizend euro neertellen voor een uniek paar. © Frank de Roo

Want: geen opstoppingen. ,,Onze piek is altijd op zaterdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Dan komen de mensen die er als eerste bij willen zijn, die last hebben van fomo, de fear of missing out. Met tijdsloten kun je stroom bezoekers goed reguleren. En dat is voor iedereen wel zo relaxed. Vooral voor de verkopers. Als er opeens twintig mensen bij je kraam staan, lijkt dat tof, maar als je er maar drie kunt helpen en de rest loopt door...’’

Fomo

Het tijdslot zaterdag 12.00 uur, als de beurs opent, is al uitverkocht. Toch die fomo's hè? ,,De kaartverkoop gaat goed. Dat verbaast ons niet. Ik denk dat er heel veel mensen toe zijn aan iets leuks. Als het zo doorgaat, wordt dit onze best bezochte editie ooit. In 2019 kwamen zo'n 6500 mensen. Ach, en dat we om 18.00 in plaats van 19.00 uur dicht moeten, als dat het ergste is.’’